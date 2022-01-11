В Одесі на трасі вантажівка на повній швидкості знесла стовп і легковик: є загиблі

Внаслідок аварії загинула щонайменше одна людина.
В Одесі вдень 11 січня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. На дорозі зіткнулися вантажівка та легковик.
Про це пишуть місцеві телеграм-канали.
Як стало відомо, подія сталася поряд із "Північтранском" на Старокиївській дорозі. Там водій вантажівки попередньо врізався в легковий автомобіль і збив бетонну електроопору.
За словами очевидців, водій фури був п'яний. Проте офіційно це поки що не підтверджено. Внаслідок аварії загинула щонайменше одна людина.
На місці працюють слідчі з ДТП та рятувальники. Встановлюються всі деталі того, що сталося.
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