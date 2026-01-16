ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1280
1 хв

В Одесі на вулиці затримали працівників ТЦК: у чому їх звинувачують (фото)

Відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання в умовах воєнного стану.

Богдан Скаврон
Затримання працівників ТЦК в Одесі

Затримання працівників ТЦК в Одесі / © Одеська обласна прокуратура

Трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також члена громадської організації затримали в Одесі співробітники СБУ. Затримання відбулося увечері 15 січня на одній з вулиць міста.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Затриманих звинувачують у тому, що під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі Одеси вони протиправно позбавили волі чоловіка та посадили в автобус, застосувавши фізичний примус.

Близько години чоловіка возили по місту, вимагаючи 6000 доларів США за недоставлення його до РТЦК.

© Одеська обласна прокуратура

© Одеська обласна прокуратура

Відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання в умовах воєнного стану.

© Одеська обласна прокуратура

© Одеська обласна прокуратура

Вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила масштабну корупційну мережу, що допомагала військовозобов’язаним уникати мобілізації у Дніпропетровській області.

1280
