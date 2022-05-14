В Одесі на Алеї Слави закрили чорною плівкою монумент з написом "Місто-герой Москва"

У місті-герої Одеса продовжують демонтувати пам'ятні таблики, які стосуються російських міст.
У парку Шевченка біля стели Невідомого матроса закрили чорною плівкою табличку місту-герою Москві.
Про це повідомляє "Суспільне. Одеса".
До слова, інші таблички з російськими та білоруськими містами-героями (Ленінград, Мурманськ, Сталінград, Тула, Новоросійськ, Смоленськ, Мінськ) поки що залишаються відкритими.
Як повідомлялося, в Одесі демонтували п'ять табличок із назвами російських міст-побратимів. Комунальники зняли зі знаку вказівники з написом Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Таганрог та Ростов-на-Дону. Замість міст держави-терористки планують додати міста, які активно допомагають Одесі у воєнний час.
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