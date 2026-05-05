В Одесі напали на автомобіль ТЦК та розпилили газ, троє мобілізованих втекли (відео)

Військові ТЦК / © Цензор.нет

Реклама

В Одесі група невідомих заблокувала та пошкодила службовий автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Інцидент стався 5 травня 2026 року.

Про це повідомило керівництво Одеського обласного ТЦК та СП.

За даними відомства, напад відбувся під час перевезення військовозобов’язаних до мобілізаційного центру для проходження військово-лікарської комісії. Два цивільні автомобілі перекрили шлях спецтранспорту, після чого нападники розбили вікна та розпилили газ подразнювальної дії всередину салону.

Реклама

«Вказані дії створили реальну загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців супроводу та осіб, що перебували в транспорті», — зазначається у повідомленні.

У ТЦК підкреслили, що напад міг бути заздалегідь спланованим для сприяння ухиленню від мобілізації. Скориставшись ситуацією, троє військовозобов’язаних втекли з місця події. Такі дії військове керівництво розцінює як умисне перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

Наразі Одеський обласний ТЦК та СП ініціює звернення до правоохоронних органів для встановлення осіб нападників. Усіх учасників інциденту планують ідентифікувати та притягнути до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Відео нападу на авто ТЦК оприлюднили у соцмережах.

Реклама

Дата публікації 18:44, 05.05.26 Кількість переглядів 32 У центрі Одеси стався напад на авто ТЦК: що відомо

Нагадаємо, у Мережі поширюється відео із застосуванням сили до військовослужбовця — у ЗСУ заявили про службову перевірку та спростували причетність командира 155-ї бригади.

Новини партнерів