"В Одесі настрої, що ворог не має право на життя": ОВА про обстріли інфраструктурних об'єктів міста та регіону

"В Одесі настрої, що ворог не має право на життя": ОВА про обстріли інфраструктурних об'єктів міста та регіону

Окупанти ракетами обстріляли будинок в Одесі, через що загинув підліток.

Споруда, в яку влучила ракета учора, 2 травня, непридатна для проживання.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Євген Братчук.

"У той момент, коли російська ракета влучала туди, там перебували п'ять людей. На превелекий жаль, загинув хлопчик 15 років. Дуже поранена дівчина 17 років. І троє людей отримали нетяжкі травми, з ними працюють психологи. Будівля тепер не придатна для проживання", - говорить Братчук.

За його словами, вчорашній обстріл ще раз чітко показав, що окупанти цілять саме по мирному населенню, оскільки поруч з обстріляним будинком немає жодних військових об'єктів.

"Бачимо, як оця "денацифікація" з боку Росії відбувається, щоденно гинуть маленькі українці, люди похилого віку, жінки. Тому в Одесі настрої, звичайно, додали і чорноморської люті, додали розуміння того, що ворог не має права на життя. Імовірність завдання ракетних ударів залишається постійною", - гоорить Братчук.

Вчора, 2 травня, окупанти втретє ракетами ударили по мосту через Дністровський лиман, який не експлуатується.

"Ми очікуємо, що можливі ракетні удари і з території тимчасово окупованого Криму, і з Чорного моря - там, правда, зменшилася кількість кораблів, які несуть на борту крилаті ракети. Але загроза є постійною. Сподіваємося, що наші сили ППО ще більш ефективно діятимуть з оборони повітряного простору. Вчора вдалося знищити ворожий безпілотник. Причому, не просто російський розвідник "Орлан-10", а "Форпост", який міг уражати навіть цілі. Куди він летів, якої біди він міг створити, ми не знаємо. Слава Богу, що наші воїни його знищили", - сказав Братчук.

Нагадаємо, що 26 квітня, окупанти ракетами обстріляли Одеську область. Через це було пошкодженоміст через Дністровський лиман.

Вже наступного дня, 27 квітня, о 6:45 армія Російської Федерації знову обстріляла цей міст. На щастя, внаслідок атаки окупантів держави-терористки постраждалих залізничників немає.

Читайте також: