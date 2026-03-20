ТЦК (ілюстративне фото)

У Мережі поширюється відеозапис подій, що сталися 17 березня під час планових заходів оповіщення у Пересипському районі Одеси. В ТЦК заперечили інформацію з соцмереж і заявили, що відео в інтернеті спотворює реальні події.

Про це повідомили у Facebook Одеського обласного ТЦК та СП.

За даними ТЦК, військові виявили чоловіка, який перебував у розшуку за самовільне залишення частини (СЗЧ). Коли йому наказали пройти до відділку, він спробував утекти, тому його затримали силою. У конфлікт втрутилися перехожі: вони не знали, що чоловік переховується від слідства, і почали заважати військовим.

У ТЦК наголосили, що проти військовослужбовців застосували фізичну силу та сльозогінний газ, а також намагалися заблокувати службовий транспорт.

«З метою припинення групового нападу, що створював пряму загрозу життю та здоров’ю особового складу, один із військовослужбовців застосував особистий пристрій шумової дії та здійснив попереджувальний постріл у повітря. Ці вимушені заходи дозволили стабілізувати ситуацію, завершити затримання особи та передати її до відповідних правоохоронних органів», — йдеться в офіційному повідомленні.

У відомстві також нагадали про наслідки СЗЧ для фронту, підкресливши, що такі дії підривають боєздатність підрозділів і наражають на небезпеку побратимів.

«Намагання перешкодити затриманню осіб, які самовільно залишили військові частини та ухиляються від конституційного обов’язку, є прямою допомогою ворогу у дестабілізації тилу», — додали у відомстві.

Наразі за фактом інциденту призначено службову перевірку для оцінки правомірності застосування шумового пристрою. Водночас військове керівництво застерігає, що будь-яке перешкоджання законній діяльності військовослужбовців тягне за собою юридичну відповідальність

