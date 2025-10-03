- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
В Одесі назвали перелік вулиць, що можуть піти під воду
Одеська влада повідомила про перелік районів, які першими страждатимуть від підтоплень під час злив.
Одеська мерія оприлюднила перелік вулиць і районів міста, які мають найбільший ризик підтоплень у разі сильних опадів. Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це розповів мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.
Зони ризику підтоплень в Одесі
До переліку увійшли вулиці Приморська, Вапняна, Отамана Головатого, Чорноморського козацтва, а також райони Великофонтанської, Аркадійської, Середньофонтанської, Водяної, Карантинної та інших балок. Також у зоні можливого підтоплення — житлові масиви Таїрова, Преображенський, Південно-Західний, мікрорайони «Троїцьке», «Лузанівка» та «Крива Балка».
Під загрозою опинилися й окремі вулиці у приватному секторі Пересипі, у районі Дачі Ковалевського, Французького бульвару, а також 5-та станція Великого Фонтану.
Що радять мешканцям
не залишатися у підвалах та підземних паркінгах;
закривати доступ до підземних стоянок;
жителям приватного сектору бути готовими до можливої евакуації;
завчасно залишати житло у випадку загрози підтоплення;
уникати ярів, низин і відкритих територій під час злив.
У міськраді наголосили, що через кліматичні зміни подібні природні явища ставатимуть дедалі частішими, тож містянам слід бути максимально уважними та пильними.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 30 вересня, в Одесі випала рекордна кількість опадів, що більш ніж удвічі перевищує місячну норму.