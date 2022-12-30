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В Одесі не будуть працювати трамваї та тролейбуси: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Одесі не будуть працювати трамваї та тролейбуси: що сталося

Фото: Associated Press

Електротранспорт припинив роботу ще 29 грудня.

В Одесі у п'ятницю, 30 грудня, міський електротранспорт працювати не буде через проблеми з електроенергією.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс".

"30.12.2022 громадський електричний транспорт через відсутність лімітів на електроенергію працювати не буде", - наголошують у підприємстві. 

До слова, у місті електротранспорт припинив роботу 29 грудня. Транспорт вийшов на маршрути, але через відміну лімітів на електричну енергію припинив свою роботу.

Нагадаємо. 29 грудня під час масштабної повітряної тривоги над Одеською областю ППО збила 21 ракету. Втім, були  влучання. В ОВА повідомили про пошкодження енергетичної інфраструктури. Тому в області відбуваються екстрені відключення електроенергії.

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Дата публікації
Перегляди
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