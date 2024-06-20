В Одесі немає примусової мобілізації – голова ОВА Кіпер про відео з "пакуванням" чоловіків

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер здивував своєю заявою щодо мобілізації. Кіпер впевнений, що Одесі примусової мобілізації немає, передає місцеве видання "Думська".

За його словами, чоловіки-фігуранти роликів, які ширяться соцмережами, коли їх затримують працівники ТЦК, можуть перебувати у розшуку.

"У нас немає примусової мобілізації. Я, як юрист, я не бачу нічого примусового сьогодні. Якщо ви маєте на увазі так звані "бусики", то ніхто не говорить, в тому числі й ЗМІ, що ці люди можуть бути в розшуку по адмінпротоколу, проігнорували повістку чи після проходження відповідної комісії ВЛК не з'явилися (до ТЦК. – Ред.). Ми беремо (до уваги, – ред.) емоційні факти, але не беремо юридичну складову і тому це важко коментувати", – сказав Кіпер.

В Одесі немає примусової мобілізації – голова ОВА

Нагадаємо, що скандали під мобілізаційних заходів в Одесі трапляють ледь не щотижня. ТСН.ua зібрав найгучніші з них і розбирався, чому саме "Південна Пальміра" України через дії ТЦК регулярно опиняєтся в центрі уваги громадськості.

Наприклад, 11 червня у Мережі з'явилися відео бійки працівників ТЦК та медиків "швидкої" в Одесі. В ТЦК відреагували на інцидент. Натомість у швидкій допомозі розповіли свою версію.

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