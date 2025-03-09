В Одесі неповнолітні залізли на потяг — лише одному пощастило вижити

В Одесі двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. На жаль, один із них загинув, другому надається допомога.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції в Одеській області.

Станом на вечір 9 березня поліцейські встановлюють обставини трагедії.



"Про подію, що сталася сьогодні, 9 березня, ввечері біля залізничної станції на Балтській дорозі, правоохоронцям повідомив перехожий. Попередньо встановлено, що двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. На жаль, один із них загинув, другому надається допомога", - заявили правоохоронці.

Зараз на місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, медики.

Встановлюються всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

Поліцейські також вкотре застерігають підлітків від подібних небезпечних розваг і нагадують, що підніматися на дахи вагонів, відкривати електрощити або двері трансформаторних підстанцій смертельно небезпечно. Струмом може уразити не лише при торканні, а й на відстані.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині внаслідок наїзду потяга загинув місцевий житель. 51-річний здолбунівчанин, попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на чоловіка.

Читайте також: