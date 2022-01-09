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В Одесі невідомі "замінували" кілька торговельних центрів: з будівель евакуювали людей

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В Одесі невідомі "замінували" кілька торговельних центрів: з будівель евакуювали людей

Фото: facebook.com/policesumy

На місці працюють експерти. Встановлюються всі обставини події.

В Одесі невідомі замінували кілька торгових центрів. Із будівель екстрено евакуювали людей.

Про це пише видання "Думська".

Так, у які торгові центри “мінери” заклали бомби, зараз невідомо. Проте на вказані злочинцями адреси виїхали поліцейські, рятувальники, медики, вибухотехніки, а також кінологи з собаками.

З будівель евакуювали персонал та всіх відвідувачів. На місці працюють експерти. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік "замінував" Верховну Раду України. За це йому тепер загрожує до восьми років в'язниці.

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