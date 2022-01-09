В Одесі невідомі "замінували" кілька торговельних центрів: з будівель евакуювали людей

На місці працюють експерти. Встановлюються всі обставини події.
В Одесі невідомі замінували кілька торгових центрів. Із будівель екстрено евакуювали людей.
Про це пише видання "Думська".
Так, у які торгові центри “мінери” заклали бомби, зараз невідомо. Проте на вказані злочинцями адреси виїхали поліцейські, рятувальники, медики, вибухотехніки, а також кінологи з собаками.
З будівель евакуювали персонал та всіх відвідувачів. На місці працюють експерти. Встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік "замінував" Верховну Раду України. За це йому тепер загрожує до восьми років в'язниці.
Читайте також:
- У Дніпропетровській області зіткнулися мікроавтобус з пасажирами та вантажівка.
- "Застряглі" в Алмати українці досі не вилетіли до Києва: МЗС шукає альтернативні шляхи їхньої "евакуації".
- Скандального російського тіктокера не впустили до України.