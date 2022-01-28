В Одесі обвалилася стіна житлового будинку: на місце приїхали медики та рятувальники

За попередніми даними, є постраждалі.
В Одесі, в Хуторському провулку, на будівельника впала стіна. Місцеві мешканці не знають, чи чоловік вижив.
Про це повідомив місцевий Телеграм-канал.
За попередніми даними, дві людини постраждали. На місце ЧП прибули медики та надзвичайники.
Нагадаємо, 28 січня о 04:04 у м. Запоріжжя в чотириповерховому житловому будинку (чотири під’їзди) на другому поверсі в квартирі попередньо стався вибух газоповітряної суміші. Одна людина загинула і ще двоє зазнали травм. Наразі на місці події продовжують працювати рятувальники та вирішується питання щодо тимчасового розселення людей.
Читайте також: