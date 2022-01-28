В Одесі обвалилася стіна житлового будинку: на місце приїхали медики та рятувальники

В Одесі обвалилася стіна житлового будинку: на місце приїхали медики та рятувальники

За попередніми даними, є постраждалі.

В Одесі, в Хуторському провулку, на будівельника впала стіна. Місцеві мешканці не знають, чи чоловік вижив.

Про це повідомив місцевий Телеграм-канал.

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За попередніми даними, дві людини постраждали. На місце ЧП прибули медики та надзвичайники.

У центрі міста обвалилася стіна 4-поверхової офісної будівлі | Новини Харкова

Нагадаємо, 28 січня о 04:04 у м. Запоріжжя в чотириповерховому житловому будинку (чотири під’їзди) на другому поверсі в квартирі попередньо стався вибух газоповітряної суміші. Одна людина загинула і ще двоє зазнали травм. Наразі на місці події продовжують працювати рятувальники та вирішується питання щодо тимчасового розселення людей.

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