В Одесі оголосили день жалоби за жертвами ракетної атаки

В Одесі суботу, 16 березня, буде днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту вдень 15 березня.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих…", - йдеться в повідомленні.

Станом на 14:00 п'ятниці, 15 березня, кількість загиблих внаслідок ударів балістикою по Одесі сягнула 14. Крім того, майже 50 осіб, травмовано.

Як повідомлялося, в Одеській області о 11:01 було оголошено тривогу. Вона тривала до 11:47. В Одесі пролунали вибухи.

Місцева влада повідомила, що росіяни вдарили ракетами по Одесі. Серед загиблих - місцеві жителі, медик та рятувальник.

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