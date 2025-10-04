В Одеській області оголошено штормове попередження: в ОВА зробили попередження

Шторм

В Одеській області у суботу, 4 жовтня, прогнозуються значні дощі, оголошено I рівень небезпечності (жовтий), небезпечні погодні умови збережуться до кінця доби.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та Одеська мерія.

«4 жовтня в Одеській області очікуються значні дощі. У регіоні оголошено І рівень небезпечності (жовтий). За даними синоптиків, небезпечні погодні умови збережуться до кінця доби. Будьте обережними та пильними. Слідкуйте за оновленнями прогнозу погоди на офіційних ресурсах Українського гідрометцентру», — йдеться у повідомленні.

Громадянам рекомендується у зв’язку з погіршенням погоди, необхідно стежити за змінами погодних умов, бути пильними, при можливості обмежити переміщення та поїздки містом, особливо для літніх осіб, дітей і вагітних жінок.

Також громадян закликають обережно пересуватися під деревами, оскільки внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів. Влада просить не залишати транспортні засоби під деревами, лініями електропередач та на решітках дощоприймачів.

Окремо наголошується на високій мінній небезпеці у пляжній зоні через шторм у Чорному морі. Існує висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття їх до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя, що підвищує ймовірність неконтрольованого підриву міни, особливо у штормову погоду.

У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, категорично заборонено їх чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти про знахідку за номером 102.

