В Одесі охоронець багатоповерхівки вкрав звідти 26 бойлерів: як йому це вдалося

В Одесі охоронець багатоповерхівки вкрав звідти 26 опалювальних пристроїв на суму понад 240 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує до восьми років в’язниці.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

Будинок у Приморському районі ще не був введений в експлуатацію. Чоловік мав вільний доступ до майна на будівництві і замість того, щоб охороняти його, викрав 26 газових котлів та стільки ж витяжних труб до них. Він вивіз їх на автомобілі та продав одеситу за півціни.

Чоловік вкрав опалювальні пристрої / Фото: Національна поліція Одеської області

Чоловік вкрав опалювальні пристрої / Фото: Національна поліція Одеської області

Чоловік був раніше судимий. Йому повідомили підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у сховище, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, у Кропивницькому чоловік вкрав в аптеці ліки за 146 грн: він отримав сім років в'язниці.

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