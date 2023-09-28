В Одесі охоронець відмовився від мобілізації, бо він "утримує сім'ю": як його покарали

Чоловік заявив, що не може служити в армії через "складне матеріальне становище своєї родини".
В Одесі чоловік відмовився від мобілізації, заявивши, що він повинен утримувати свою родину. За це його засудили до іспитового терміну.
Про це йдеться у вироку Суворовського районного суду м. Одеси.
За даними матеріалів суду, чоловіка 6 квітня 2023 року ВЛК визнала придатним до служби в армії. На цей же день він отримав повістку та повинен був прибути до ТЦК і СП, проте чоловік цього не зробив.
На суді батько двох дітей провину визнав. Він розповів, що неофіційно працює охоронцем та повинен забезпечувати свою родину, а тому письмово відмовився від мобілізації. Він додав, що його родина перебуває у "складному матеріальному становищі".
Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на рік іспитового. Рішення суду ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.
Нагадаємо, у Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав 5 повісток, проте майже рік ухилявся від мобілізації. На суді він провину заперечив і заявив, що не зміг дістатись до військкомату через постійні повітряні тривоги.
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