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В Одесі освітяни відмовляються від квітів на День знань: у чому причина

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В Одесі освітяни відмовляються від квітів на День знань: у чому причина

Традиційний букет до Дня знань / Фото: pixabay.com

Батьків одеських школярів закликають 1 вересня допомогти армії за зекономлені на букетах кошти.

У Департаменті освіти і науки Одеської міськради закликавши батьків школярів відмовитися від купівлі букетів до Дня знань, а на зекономлені гроші придбати речі, потрібні військовослужбовцям.

Про це йдеться у дописі Одеської міської ради у соцмережах.

Одеситам повідомили, що, готуючись до нового навчального року, у школах та садочках міста замість букетів із вдячністю приймуть для бійців:

  • ліки від застуди;
  • білизну і шкарпетки;
  • цигарки ;
  • каву, чай;
  • смаколики , які не псуються довго, упаковані;
  • засоби гігієни.

“Ну і найголовніше. Діти і дорослі можуть висловити  свої почуття, побажання нашим Захисникам напередодні нового навчального року у листах, малюнках, саморобних сувенірах. Повірте, це сприймається ними неймовірно”,- звернулась до батьків Олена Буйневич.

Акція допомоги українським захисникам була започаткована в Одесі ще у 2014 році і відтоді стала візитівкою початку нового року в місцевих школах і садочках. 

Нагадаємо, уряд запроваджує нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області для українських дітей, які перебувають за кордоном.

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Дата публікації
Перегляди
186
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