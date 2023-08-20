В Одесі освітяни відмовляються від квітів на День знань: у чому причина

Батьків одеських школярів закликають 1 вересня допомогти армії за зекономлені на букетах кошти.
У Департаменті освіти і науки Одеської міськради закликавши батьків школярів відмовитися від купівлі букетів до Дня знань, а на зекономлені гроші придбати речі, потрібні військовослужбовцям.
Про це йдеться у дописі Одеської міської ради у соцмережах.
Одеситам повідомили, що, готуючись до нового навчального року, у школах та садочках міста замість букетів із вдячністю приймуть для бійців:
- ліки від застуди;
- білизну і шкарпетки;
- цигарки ;
- каву, чай;
- смаколики , які не псуються довго, упаковані;
- засоби гігієни.
“Ну і найголовніше. Діти і дорослі можуть висловити свої почуття, побажання нашим Захисникам напередодні нового навчального року у листах, малюнках, саморобних сувенірах. Повірте, це сприймається ними неймовірно”,- звернулась до батьків Олена Буйневич.
Акція допомоги українським захисникам була започаткована в Одесі ще у 2014 році і відтоді стала візитівкою початку нового року в місцевих школах і садочках.
Нагадаємо, уряд запроваджує нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області для українських дітей, які перебувають за кордоном.
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