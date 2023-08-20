В Одесі освітяни відмовляються від квітів на День знань: у чому причина

Батьків одеських школярів закликають 1 вересня допомогти армії за зекономлені на букетах кошти.

У Департаменті освіти і науки Одеської міськради закликавши батьків школярів відмовитися від купівлі букетів до Дня знань, а на зекономлені гроші придбати речі, потрібні військовослужбовцям.

Про це йдеться у дописі Одеської міської ради у соцмережах.

Одеситам повідомили, що, готуючись до нового навчального року, у школах та садочках міста замість букетів із вдячністю приймуть для бійців:

ліки від застуди;

білизну і шкарпетки;

цигарки ;

каву, чай;

смаколики , які не псуються довго, упаковані;

засоби гігієни.

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“Ну і найголовніше. Діти і дорослі можуть висловити свої почуття, побажання нашим Захисникам напередодні нового навчального року у листах, малюнках, саморобних сувенірах. Повірте, це сприймається ними неймовірно”,- звернулась до батьків Олена Буйневич.

Акція допомоги українським захисникам була започаткована в Одесі ще у 2014 році і відтоді стала візитівкою початку нового року в місцевих школах і садочках.

Нагадаємо, уряд запроваджує нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області для українських дітей, які перебувають за кордоном.

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