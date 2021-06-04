В Одесі п'яна жінка з немовлям на руках обурила очевидців: падала і лаялась на перехожих

Вона була не в змозі щось пояснити копам, які прибули на виклик свідків.

В Одесі нетвереза жінка, ледь тримаючись на ногах, ходила вулицями міста з немовлям на руках. Очевидців обурило те, що вона декілька разів падала та лаялась у бік перехожих, які, турбуючись за дитину, робили їй зауваження.

Про це повідомили в патрульній поліції.

Інспектори вмить прибули на місце виклику та побачили жінку з двомісячною дитиною на руках в безпорадному стані. Пояснити будь-що вона була не в змозі та своєю поведінкою могла завдати шкоди дитині. 37-річну жінку з немовлям патрульні доправили до відділку поліції.

Для встановлення стану здоров’я дитини інспектори викликали швидку допомогу, а жінку з явними ознаками алкогольного сп’яніння передали співробітникам ювенальної превенції.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці склали протоколи на жінку, яка просто на вулиці била маленьку дитину. Знущання з малюка зафіксували на відео очевидці і виклали у соцмережі.

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