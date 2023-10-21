В Одесі п’яний 18-річний хлопець розірвав прапор України: фото

Мешканцю Дніпропетровщини за наругу над Державним прапором загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі.

У центрі Одеси п’яний юнак, який приїхав з Дніпропетровщини, розірвав Державний прапор України.

Про це повідомили у регіональному главку Національної поліції.

Встановлено, що 18-річний мешканець Дніпропетровщини протягом дня гуляв містом, супроводжуючи дозвілля вживанням алкоголю. Вже пізно ввечері, під дією оковитої, він схопив Державний прапор України, який був встановлений на фасаді будинку, почав його смикати й тягнути, доки не розірвав.

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Перехожі сповістили про протиправні дії невідомого поліцейським, які оперативно викрили зловмисника неподалік місця події та вилучили з фасаду будинку речовий доказ.

Хлопець каявся та виправдовував свій вчинок алкогольним сп'янінням. Втім, дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України.

"За наявністю достатніх доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у публічній нарузі над Державним прапором України. Відповідно до чинного законодавства підозрюваному загрожує штраф від 1 тисячі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років", - розповіла старша слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Анжела Пантелейчук.

Державний прапор в Одесі / Фото: Поліція Одеської області

В Одесі хлопець розірвав прапор України

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Кам’янському дівчина спалила прапор України під сміх друзів.

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