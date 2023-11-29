В Одесі п'яний підліток стріляв по людях, "щоб налякати": чим все закінчилось

В Одесі затримали підлітка, який відкрив вогонь з пістолета в бік цивільного, аби "налякати" його.

У середу, 29 листопада, підліток з Одеси відкрив вогонь по людях і намагався сховатися у гуртожитку.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

На місці події заявник повідомив, що невідомий громадянин здійснив постріл у його бік та, тікаючи, забіг до помешкання гуртожитку, який був неподалік.

Після того, як правоохоронці отримали прикмети порушника, інспектори розпочали обстежувати будинок. В одній з кімнат гуртожитку патрульні знайшли 17-річного хлопця, схожого за описом, з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Також правоохоронці виявили в помешканні предмет схожий на вогнепальну зброю. Пізінше підліток зізнався, що хотів просто налякати людей.

Нині слідчо-оперативна група з'ясовує усі деталі інциденту.

В Одесі підліток стріляв по людях / Фото: facebook.com/Патрульна поліція Одеської області

Нагадаємо, на Львівщині зловмисник вистрілив зі стартового пістолета у голову чоловікові, який зробив йому зауваження щодо російської мови. Нападнику призначили три роки ув’язнення.

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