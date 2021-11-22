В Одесі п’яний водій влаштував перегони з поліцією та скоїв масштабну ДТП

В Одесі п’яний водій влаштував перегони з поліцією та скоїв масштабну ДТП

Поліцейські наздогнали та затримали 24-річного водія.

У ніч проти понеділка, 22 листопада, правоохоронці влаштували в Одесі погоню за п’яним водієм.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

"Вночі на проспекті Шевченка увагу інспекторів привернув автомобіль Toyota, який порушив ПДР. На вимогу поліцейських зупинити автомобіль, водій не реагував та, збільшивши швидкість, почав тікати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час переслідування на вулиці Маршала Говорова порушник не впорався з керуванням, скоїв дорожньо-транспортну пригоду з трьома припаркованими автівками та намагався залишити місце пригоди.

Поліцейські наздогнали та затримали 24-річного водія. Як з’ясувалось він керував автомобілем з явними ознаками сп’яніння.

Патрульні склали на порушника адміністративні матеріали за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо:

У Львові суд обрав запобіжний захід водію маршрутки, який у суботу, 20 листопада, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи збив монахиню та протягнув її тіло 7 кілометрів. Водію загрожує до 8 років позбавлення волі.

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