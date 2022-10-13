В Одесі п'яний водій влаштував гонитву з поліцейськими: GTA San Odessa (відео)

В Одесі за 30 хвилин до комендантської години 12 жовтня водій порушив правила дорожнього руху, ігнорував вимоги патрульних зупинитися і влаштував гонитву.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Виявилося, що порушник був напідпитку - алкотестер Драгер показав 2,96 проміле.

"GTA San Odessa або переслідування п'ять зірок. За пів години до початку комендантської години головний герой відео порушує ПДР та вирішує "набрати зірок". Всіляко ігнорує вимоги патрульних та продовжує рух. Та в житті патрульні спритніші та розумніші. Тож 5 зірок так і не набрав)" - написав Білошицький.

Він зазначив, що звуки стрільби та вибухів на відео з місця події - це комп'ютерна графіка і компіляція, автор невідомий.

Нагадаємо, у місті Кам'янське на Дніпропетровщині сталася масштабна ДТП із пасажирським автобусом і легковиком. Аварія потрапила на відео. Відомо про кількох постраждалих, серед них діти.

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