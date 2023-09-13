В Одесі пара зайнялась сексом посеред вулиці: вони не реагували на людей (відео)

В Одесі пара посеред вулиці зайнялась оральним сексом. Вони не реагували на зауваження перехожих і продовжили інтим.

Про це написав телеграм-канал "Одеса без цензури". Відео можна переглянути тут.

На кадрах, які опублікував місцевий телеграм-канал видно, як пара просто посеред людній вулиці займається чимось схожим на оральний секс. Очевидці повідомляють, що чоловік та жінка таки мали інтим.

Випадкова перехожа підійшла до коханців, щоб зробити їм зауваження, проте ті ніяк не відреагували.

"А у вас все чудово?", - запитує у пари перехожа.

Пара в Одесі займалась сексом. Скриншот з відео

Очевидці стверджують, що це сталось у районі Аркадії в Одесі. Там також пишуть, що на цій вулиці часто гуляють діти.

Нагадаємо, у Великій Британії під час фестивалю Creamfields пара зайнялася сексом на оглядовому колесі. За цим спостерігали інші відпочивальники та зняли все на камеру.

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