В Одесі паркувальник відмовився обслуговувати українською, патрульні стали на його захист – відео

В Одесі знову спалахнув мовний скандал. Так, на вулиці віцеадмірала Азарова, 1 паркувальник-охоронець приватної стоянки готелю "Чорне Море" відмовився обслуговувати дівчину українською мовою.

Відео поширив місцевий активіст Дем’ян Ганул, який став свідком інциденту.

"Так трапилося, що я проїздив повз та вирішив спробувати вирішити цю проблему через поліцію. Зробив виклик на 102, після чого мені передзвонили з цього номеру – 0985816444. Чоловік не представився та почав говорити, що мовний закон розповсюджується тільки на державних службовців, і взагалі, чому я маю перевіряти документи у обʼєкта господарювання", - розповів він.

Дем’ян Ганул додав, що чоловік Анзін Сергій – співробітник патрульної поліції Одеси, пізніше він зі своєю колегою Бузило Вікторією прибув на місце події.

"Особа має право розмовляти тією мовою, якою їй зручно. Якщо ми держслужбовці, ми розмовляємо державною мовою. Він (паркувальник - ред.) не на держслужбі. Покажіть, будь ласка, де вказано, що цивільна особа повинна розмовляти українською", - прокоментував працівник поліції.

Патрульна, зокрема порівнює мовний закон з написом на паркані.

"Сергій та Вікторія – приклад некомпетентності правоохоронців Одеси, вони не знають законів, та не вміють елементарно спілкуватися з людьми. Я попередив про відео фіксацію нашого спілкування, але патрульних це не зупинило наговорити ху*ні. Хочу, щоб на цю ситуацію звернув увагу особисто Тарас Кремінь, толерувати порушення закону не можна, тим більше, від представників поліції. Також, публічно звертаюся до керівництва патрульної поліції: навчіть ваших підлеглих мовного закону, це дуже важливо", - зазначив активіст.

Він також додав, що зараз встановлюють власників платної стоянки готелю.

Нагадаємо, гучний скандал із тренером в Одесі отримав несподіваний фінал.

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