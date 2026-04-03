В Одесі патрульні зламали руку чоловікові за присутності ТЦК: реакція Лубінця та деталі справи

Поліція / © УНІАН

Реклама

В Одесі патрульні поліцейські під час затримання зламали водію плече у присутності представників ТЦК та СП. Омбудсман Дмитро Лубінець заявив про ймовірне перевищення повноважень та взяв справу під особистий контроль.

Омбудсман отримав інформацію про інцидент в Одесі. За його словами, під час примусового затримання водія патрульні поліцейські у присутності військових Хаджибейського районного ТЦК та СП завдали чоловікові тілесних ушкоджень: зламали плечову кістку.

Реклама

Водночас встановлено, що поведінка водія не становила загрози життю чи здоров’ю та він сам відчинив центральний замок авто. За таких обставин дії патрульних можуть свідчити про перевищення повноважень і непропорційне застосування сили.

«Попри рішення дисциплінарної комісії зі службового розслідування про "законність" таких дій та відсутність реакції з боку ДБР, ми не залишили це без уваги», — вказав омбудсман.

Як зазначив Лубінець, за ініціативою його представника з прав людини у місцях несвободи Віталія Нікуліна, у березні Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, яке супроводжувалося насильством.

Наразі триває досудове розслідування, під час якого мають встановити всі обставини події та надати правову оцінку діям посадовців.

Реклама

«Ця ситуація перебуває під моїм особистим контролем», — зазначив омбудсман.

Також він наголосив, що не вперше звертає увагу на подібні випадки.

«Я неодноразово звертав увагу на порушення під час застосування фізичної сили до громадян працівниками Національної поліції України та військовослужбовцями. Однак нехтування правами людини продовжує мати місце», — додав Лубінець.

До слова, раніше ДБР завершило розслідування та передало до суду справу працівника львівського ТЦК, який під час перевірки документів побив 56-річного чоловіка. У потерпілого діагностували перелом плеча середньої тяжкості. Встановлено, що військовий силоміць заштовхав цивільного в авто та навмисно не ввімкнув відеореєстратор. Тепер працівнику ТЦК загрожує до 12 років позбавлення волі.