В Одесі пенсіонерка випала з травмая, а водійка намагалась втекти з місця події

В Одесі пенсіонерка випала з травмая, а водійка намагалась втекти з місця події

Кермувальницю затримав один з пасажирів, який закрив лобове скло.

В Суворовському районі Одеси на зупинці громадського транспорту біля дитячого оздоровчого центру "Молода гвардія" з травмая випала пенсіонерка. Інцидент стався 15 жовтня, пише Думская.

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За словами очевидців, водійка трамвая рушила з місця, не переконавшись в тому, що всі пасажири зайшли в вагон. У цей час літня жінка, яка входила через задні двері, випала.

Після інциденту кермувальниця намагалася дати грошей постраждалій, щоб залагодити справу, а коли та відмовилася, то хотіла покинути місце події, стверджують очевидці.

Утім один з пасажирів трамвая не дав водійці чкурнути. Він стояв на трамвайних коліях, а коли транспорт рушив з місця, то застрибнув на зчеплення і закрив лобове скло.

В результаті вагон не зміг зрушити з місця до приїзду поліції і швидкої.

У "Одесміськелектротранс" інформацію про інцидент підтвердили і пообіцяли все з'ясувати. Також там повідомили, що до того, як цей випадок розгляне кваліфікаційна комісія, водійку відсторонили від роботи і вилучили на цей період водійську книжку.

Про стан постраждалої, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, в Одесі жінка викрала евакуатор і влаштувала на ньому ДТП з тролейбусом.

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