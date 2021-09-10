В Одесі перехожі відбили дівчину у чоловіка, який її душив зашморгом просто на вулиці

Чоловік заявив, що це його донька.

Ледь не задушив просто на вулиці - в Одесі поліція шукає чоловіка, який душив дівчину на очах у перехожих. В руках мав палку з петлею, на кшталт батога, її і накинув на шию потерпілій.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Невідомо, чим би все закінчилося, якби не перехожі. Двоє чоловіків, що йшли повз, намагалися зупинити нападника - відпускати дівчину той не хотів. Врешті таки силою його змусили це зробити.

Дівчина пішла, поліцію викликати не схотіла. Сам нападник пояснив, це, мовляв, його дочка. Чому накинув на неї зашморг так і не пояснив.

Відео потрапило у соцмережі, і нині особу нападника та потерпілої намагаються встановити правоохоронці.

Новини України: в Одесі шукають чоловіка, який душив дівчину на очах у перехожих

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