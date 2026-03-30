В Одесі перевірка документів закінчилась стріляниною: що сталося насправді (відео)

Військові ТЦК (ілюстративне фото) / © Цензор.нет

У місцевих пабліках Одеси з’явилися відео інциденту на одній із прибудинкових територій. На кадрах зафіксовано суперечку між цивільними та групою оповіщення ТЦК, блокування автомобіля та звуки пострілів. Ситуація миттєво набула резонансу.

У ГУ Національної поліції Одеської області та Одеському ТЦК Офіційно роз’яснили обставини події.

Конфлікт із ТЦК в Одесі: що кажуть у поліції

Як повідомили правоохоронці, конфлікт розпочався під час перевірки документів. Військові виявили чоловіка, який порушував правила обліку. Коли його спробували відвезти до ТЦК, він дістав ніж і вдарив ним військовослужбовця.

«У цей час перехожі почали перешкоджати діям групи оповіщення. Зокрема, вони перекрили виїзд з прибудинкової території. Військовослужбовцем ТЦК було застосовано зброю травматичної дії у бік одного з перехожих. Наразі обох потерпілих госпіталізовано до лікарні з травмами», — розповіли у поліції Одеської області.

В Одесі мобілізація закінчилася стріляниною. / © соцмережі

На місці інциденту продовжують працювати правоохоронці. Деталі події уточнюються.

Позиція Одеського обласного ТЦК та СП

За повідомленням військового відомства, керівництво ТЦК кваліфікує подію як зухвалий збройний напад. За даними військових, нападник, наслухавшись пропаганди з анонімних каналів, тяжко поранив офіцера ЗСУ ножем в обидві ноги. Зараз стан військового критичний, за його життя борються лікарі.

У ТЦК наголошують, що натовп свідомо заважав рятувати життя стікаючого кров’ю бійця, закидаючи службовий транспорт камінням.

«Попри інформування про важке поранення бійця, натовп блокував транспорт і перешкоджав екстреній евакуації до лікарні. Кадри „екстремального маневрування“ на відео — це боротьба за кожну секунду життя військового. Мова йде про замах на вбивство при виконанні обов’язків, і всі причетні до нападу та заворушень понесуть сувору кримінальну відповідальність», — зазначили у ТЦК.

Військові також засудили дії адмінів пабліків, назвавши тиражування дезінформації про «стрілянину» без згадки про напад на офіцера «вищою мірою цинізму та роботою на ворога». Наразі триває встановлення всіх учасників інциденту.

Нагадаємо, у Луцьку жінка намагалася зупинити бус ТЦК, в якому був її мобілізований чоловік. Жінка вчепилася за бус, впала з нього і травмувалася.

Також в Одесі місцева мешканка розповіла, що люди у військовій формі силоміць затягли до бусика її чоловіка, а також її саму разом з однорічною дитиною.