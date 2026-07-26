В Одесі пес, який загубився після обстрілу, сам прийшов на мітинг і знайшов господарку: щемлива історія

Собака

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В Одесі пес шість днів тому злякався вибухів і втік із дому. Згодом він прийшов на один із мітингів, де його сфотографували учасники та опублікували світлину в соцмережах. Саме завдяки цьому допису тварину помітила його власниця.

Про це повідомляє користувач у Threads.

«Вчора він, як відповідальний громадянин, прийшов на мітинг, де його сфотографували та виклали в соцмережи і там його побачила господарка!», — повідомляється у дописі.

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Наступного дня пес знову прийшов на мітинг, де небайдужі люди зв’язалися з власницею та допомогли повернути його додому.

Очевидці розповіли, що під час очікування господарки собака кидався на мопеди, однак учасники події допомогли його втримати, щоб він знову не втік.

«Дякуємо дівчатам, які тримали його та допомогли дочекатися зустрічі з власницею», — зазначили учасники події.

Нагадаємо, ветеринари назвали ознаки, які свідчать, що собака вважає вас своєю улюбленою людиною. Серед них — радісна зустріч після розлуки, бажання бути поруч, довіра під час відпочинку та активний прояв емоцій. Така поведінка означає, що улюбленець почувається з вами безпечно і має міцний емоційний зв’язок.

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