В Одесі п’яна бабуся до переломів побила тримісячного онука

Поліція в Одесі оголосила підозру 50-річній жінці, яка побила свого тримісячного онука / © Поліція Одеської області

Поліція в Одесі повідомила про підозру 50-річній жінці, яка побила свого тримісячного онука, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. У малюка діагностували перелом ключиці, струс мозку, множинні забої та вилучили його з сім’ї.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Інцидент із побиттям немовляти в Одесі стався минулого тижня в одній із квартир Пересипського району. Про травмуванням хлопчика правоохоронцям повідомила його 22-річна мати. Вона розповіла, що залишила дитину під наглядом бабусі, а коли повернулася, помітила на тілі сина численні синці та подряпини.

Коли ювенальні поліцейські прибули до помешкання родини, виявили побитого малюка, а також матір і бабусю, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.

На місце події викликали «швидку», яка госпіталізувала дитину. За висновками лікарів, у хлопчика діагностували численні забої, струс головного мозку, перелом ключиці та травми голови й кінцівок.

Через антисанітарні умови та безлад у квартирі працівники ювенальної поліції разом із представниками служби у справах дітей Одеської міськради провели оцінку рівня безпеки дитини. За результатами перевірки вирішили тимчасово відібрати хлопчика та відправити його до медичного закладу для подальшого обстеження.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до побиття причетна 50-річна бабуся дитини. Пояснити, як саме онук отримав травми, жінка не змогла, посилаючись на стан алкогольного сп’яніння.

Наразі правопорушниці повідомлено про підозру в умисному тілесному ушкодженні середньої тяжкості. За цеїй загрожує до трьох років ув’язнення.

Хлопчик наразі проходить лікування. Надалі буде проведено судово-медичну експертизу, аби встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.

Крім того, щодо 22-річної матері поліцейські склали адміністративні протоколи за невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Їй загрожує штраф до 1700 грн. Адміністративні матеріали будуть скеровані до суду для ухвалення рішення.

Раніше ця сім’я не перебувала на обліку в поліції чи службі у справах дітей.

Нагадаємо, на Одещині 26-річна мати побила свого однорічного сина, внаслідок чого дитина померла в лікарні. Жінка намагалася приховати злочин, стверджуючи, що малюк впав з ліжка. Проте поліцейські викрили обман і встановили, що вона завдала дитині тілесних ушкоджень (забій мозку, застарілі переломи) через плач.