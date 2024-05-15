В Одесі під час стрибка з парашутом загинув курсант військової академії: що про це відомо

Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом загибелі курсанта в Одеській військовій академії. Трагедія сталася під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, трагедія сталася 14 травня цього року на базі одного з українських аеродромів. Тренувальний стрибок курсант другого курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів.

“За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися. 19-річний хлопець загинув одразу на місці події. Висловлюємо щирі співчуття родині та однокурсникам загиблого”, - розповіли в пресслужбі ДБР.

В рамках розслідування правоохоронці перевірятимуть, чи була проведена належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення тренувальних стрибків.

“Експертиза встановить, чи був правильно укладений парашут. Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання. Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років”, - додали в пресслужбі ДБР.

Нагадаємо, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура.

Читайте також: