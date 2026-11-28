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В Одесі під час тривоги зникло світло: який район залишився без електрики
Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України спричиняють нові перебої з електропостачанням.
У частині Одеського району, зокрема в Пересипському районі Одеси, під час повітряної тривоги сталося відключення електроенергії.
Про це повідомили в ДТЕК.
Відключення світла в Одесі: які райони залишилися без електрики
«Одещина: під час повітряної тривоги сталися відключення світла в Одеському районі, зокрема в Пересипському районі Одеси», — йдеться в повідомленні енергокомпанії.
Таким чином, без електропостачання залишилася частина споживачів Одеського району та Пересипського району Одеси.
У ДТЕК також попередили, що через аварійну ситуацію можливі перебої в роботі об’єктів критичної інфраструктури, від яких залежить життєдіяльність міста.
Коли в Одесі відновлять електропостачання
Енергетики зможуть розпочати огляд обладнання та ремонтні роботи лише після того, як це дозволить безпекова ситуація.
«Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть огляд обладнання та ремонтні роботи», — повідомили в компанії.
Наразі фахівцям необхідно встановити причину знеструмлення та оцінити стан електромереж. Точні терміни відновлення електропостачання поки не повідомляють.
«Енергетики всієї Одещини працюють у посиленому режимі, щоб стабілізувати ситуацію», — зазначили в ДТЕК.
Нагадаємо, що 28 листопада російські війська також атакували Київ ударними безпілотниками. У столиці пролунали вибухи, а міська влада повідомила про влучання в об’єкт критичної інфраструктури.
Того ж дня на Київщині запровадили аварійні відключення електроенергії. У регіоні графіки погодинних відключень тимчасово не діяли. В «Укренерго» повідомили про початок відновлювальних робіт і зазначили, що повернення до планових графіків залежатиме від ситуації в енергосистемі.