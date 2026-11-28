Відключення світла в Одесі та Одеському районі 28 листопада / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

У частині Одеського району, зокрема в Пересипському районі Одеси, під час повітряної тривоги сталося відключення електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК.

Реклама

Відключення світла в Одесі: які райони залишилися без електрики

«Одещина: під час повітряної тривоги сталися відключення світла в Одеському районі, зокрема в Пересипському районі Одеси», — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

Реклама

Таким чином, без електропостачання залишилася частина споживачів Одеського району та Пересипського району Одеси.

У ДТЕК також попередили, що через аварійну ситуацію можливі перебої в роботі об’єктів критичної інфраструктури, від яких залежить життєдіяльність міста.

Коли в Одесі відновлять електропостачання

Енергетики зможуть розпочати огляд обладнання та ремонтні роботи лише після того, як це дозволить безпекова ситуація.

«Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть огляд обладнання та ремонтні роботи», — повідомили в компанії.

Реклама

Наразі фахівцям необхідно встановити причину знеструмлення та оцінити стан електромереж. Точні терміни відновлення електропостачання поки не повідомляють.

«Енергетики всієї Одещини працюють у посиленому режимі, щоб стабілізувати ситуацію», — зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, що 28 листопада російські війська також атакували Київ ударними безпілотниками. У столиці пролунали вибухи, а міська влада повідомила про влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Того ж дня на Київщині запровадили аварійні відключення електроенергії. У регіоні графіки погодинних відключень тимчасово не діяли. В «Укренерго» повідомили про початок відновлювальних робіт і зазначили, що повернення до планових графіків залежатиме від ситуації в енергосистемі.

Реклама

Новини партнерів