В Одесі підлітки сходили в туалет на пам’ятники померлих і зняли це на камеру

Неповнолітні пішли на кладовище та знімали там відео.
В Одесі підлітки на цвинтарі влаштували "вечірку". Свої розваги вони зафільмували на камеру. Відео потрапило до Мережі.
Автор ролика заявив, що йде з друзями на кладовище. Хтось із них гукнув: "Це твій день".
Неповнолітні курили на камеру, матюкалися, прогулюючись цвинтарем.
Кульмінацією розваг став "похід у туалет" на пам’ятники померлого подружжя, про що компанія прозвітувала у соцмережі.
"Вибачте, що посц*** на вас", – підписали вони фото.
Нагадаємо, у Харкові підлітки розпивали алкогольні напої просто у вагоні метро і знімали свої веселощі на відео.
А у Кривому Розі фанати місцевого блогера під час концерту вилізли на Ханукію та запалили смолоскип.
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