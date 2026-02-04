Атака на Одесу / © фото з соцмереж

Російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, унаслідок якої постраждали цивільні об’єкти у двох районах міста.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак.

В Одесі після атаки пошкоджені будинки, школа і дитсадок (фото) (4 фото) © фото з соцмереж © фото з соцмереж © фото з соцмереж © фото з соцмереж

За його словами, значних пошкоджень зазнав двоповерховий житловий будинок — зруйновано покрівлю та перекриття у квартирах. Вибухова хвиля також повибивала вікна у сусідніх будівлях і пошкодила припарковані автомобілі.

Крім того, постраждали школа та дитячий садок. Зафіксовано й влучання в адміністративну будівлю промислового об’єкта, де після удару виникла пожежа.

Рятувальники ДСНС витягли з небезпечної зони чотирьох людей. Двом жінкам медики надали допомогу на місці.

Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілу та закривають вибиті вікна. Обстеження пошкоджених об’єктів триває.

