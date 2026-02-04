ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
137
1 хв

В Одесі після атаки пошкоджені будинки, школа і дитсадок (фото)

В Одесі внаслідок чергової атаки РФ зафіксовано руйнування житлових будинків, освітніх закладів і промислової інфраструктури.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Одесу

Атака на Одесу / © фото з соцмереж

Російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, унаслідок якої постраждали цивільні об’єкти у двох районах міста.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак.

В Одесі після атаки пошкоджені будинки, школа і дитсадок (фото)

За його словами, значних пошкоджень зазнав двоповерховий житловий будинок — зруйновано покрівлю та перекриття у квартирах. Вибухова хвиля також повибивала вікна у сусідніх будівлях і пошкодила припарковані автомобілі.

Крім того, постраждали школа та дитячий садок. Зафіксовано й влучання в адміністративну будівлю промислового об’єкта, де після удару виникла пожежа.

Рятувальники ДСНС витягли з небезпечної зони чотирьох людей. Двом жінкам медики надали допомогу на місці.

Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілу та закривають вибиті вікна. Обстеження пошкоджених об’єктів триває.

Нагадаємо, що раніше РФ вгатила по Одещині: без світла десятки тисяч людей, деталі про пошкодження.

