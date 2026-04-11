В Одесі після атаки спалахнули будинок і гуртожиток: що відомо

В Одесі внаслідок ворожої атаки спалахнули житловий будинок і дах гуртожитку — інформації про постраждалих наразі немає.

Дрон / © ТСН.ua

В Одесі внаслідок ворожої атаки загорілися ще один житловий будинок та дах гуртожитку.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Попередньо, інформація про постраждалих не надходила. Усі обставини інциденту наразі уточнюються.

На місці працюють відповідні служби. Повітряна тривога в регіоні триває, мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою.

Раніше повідомлялося, що російська армія завдала удару по селищу Балабине у Запорізькому районі, внаслідок чого загинула людина.

Ми раніше інформували, що у Харківській області в ніч проти 8 квітня пролунала серія вибухів на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

