В Одесі після лікування зубів помер 5-річний хлопчик: деталі трагедії, лікар отримав підозру (відео)

В Одесі поліція повідомила про підозру лікарю-анестезіологу через смерть 5-річного хлопчика / © Поліція Одеської області

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В Одесі поліція повідомила про підозру лікарю-анестезіологу приватної стоматології, недбалість якого призвела до смерті 5-річного хлопчика. За даними експертизи, медик не забезпечив належного контролю за диханням дитини під час загального наркозу. Тепер 30-річному лікарю загрожує до трьох років ув’язнення.

Про це повідомила поліція Одеської області.

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Правоохоронці встановили, що у листопаді 2025 року мати звернулася до однієї з приватних стоматологічних клінік для лікування зубів у свого маленького сина. За даними поліції, хлопчикові діагностували множинний карієс тимчасових зубів та призначили лікування із застосуванням анестезії зі штучною вентиляцією легень.

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За інформацією поліцейських, першу процедуру стоматолог та анестезіолог провели без ускладнень у грудні минулого року, а на наступний прийом мати привела дитину на початку січня 2026 року. Під час проведення медичних маніпуляцій у маленького пацієнта сталася зупинка кровообігу. Анестезіологу вдалося відновити кровообіг після проведення реанімаційних заходів.

Зі стоматологічної клініки хлопчика «швидкою» доправили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Попри інтенсивну терапію, яку проводили медики, за кілька тижнів дитина померла.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть хлопчика перебуває у прямому причинному зв’язку з аноксичним ураженням головного мозку.

«Слідством, зокрема, встановлено, що під час проведення стоматологічного лікування під загальною анестезією лікар-анестезіолог не вжив необхідних заходів, щоб запобігти потраплянню рідини та залишків стоматологічних матеріалів у дихальні шляхи дитини. Крім того, він не забезпечив належного контролю за диханням хлопчика під час проведення анестезії та не здійснював необхідного моніторингу рівня вуглекислого газу. А в подальшому несвоєчасно встановив причину зупинки кровообігу та не вжив своєчасних заходів для її усунення», — йдеться у заяві поліції.

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Слідчі поліції зібрали достатню доказову базу, зокрема висновки низки довготривалих судових експертиз, на підставі яких повідомили анестезіологу про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків внаслідок недбалого ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. Максимальне покарання за такий злочин — до трьох років ув’язнення та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на такий самий термін.

Нагадаємо, в Ужгороді померла 12-річна дівчинка, яку доправили до реанімації без тями із приватної стоматологічної клініки. За даними прокуратури, у дитини стався анафілактичний шок після введення наркозу під час звичайного візиту до лікаря. Поліція вилучила медичну документацію, опитала персонал і розслідує правопорушення за статтями про умисне вбивство та неналежне виконання професійних обов’язків медиками.

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