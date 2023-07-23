В Одесі після вибухів зайнялася пожежа, є влучення - ЗМІ

В Одесі видно пожежу після вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

За попередньою інформацією моніторингових каналів, є влучення у житлові будинки.

Також у соціальних мережах поширюють відео з влученням в Спасо-Преображенський кафедральний собор, що є візитівкою Одеси. Наразі цей храм належить до УПЦ МП.

"Багато постраждалих і руйнувань. Цивільні і житлові будинки. Немає слів", - повідомляють моніторингові канали.

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Наразі чекаємо на офіційну інформацію від представників влади.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи.