В Одесі після вибухів зайнялася пожежа, є влучення - ЗМІ

В Одесі видно пожежу після вибухів.
Про це повідомляє Суспільне.
За попередньою інформацією моніторингових каналів, є влучення у житлові будинки.
Також у соціальних мережах поширюють відео з влученням в Спасо-Преображенський кафедральний собор, що є візитівкою Одеси. Наразі цей храм належить до УПЦ МП.
"Багато постраждалих і руйнувань. Цивільні і житлові будинки. Немає слів", - повідомляють моніторингові канали.
Наразі чекаємо на офіційну інформацію від представників влади.
Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи.
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