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В Одесі після вибухів зайнялася пожежа, є влучення - ЗМІ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Одесі після вибухів зайнялася пожежа, є влучення - ЗМІ

Ворог наробив шкоди в Одесі / Фото: ТСН.ua

В Одесі видно пожежу після вибухів.

Про це повідомляє Суспільне. 

За попередньою інформацією моніторингових каналів, є влучення у житлові будинки.

Також у соціальних мережах поширюють відео з влученням в Спасо-Преображенський кафедральний собор, що є візитівкою Одеси. Наразі цей храм належить до УПЦ МП. 

"Багато постраждалих і руйнувань. Цивільні і житлові будинки. Немає слів", - повідомляють моніторингові канали. 

Наразі чекаємо на офіційну інформацію від представників влади. 

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи

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