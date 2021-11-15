 В Одесі почали "позначати" квартири з невакцинованими мешканцями

Хто і навіщо це робить - невідомо.
В Одесі почали "позначати" квартири, де мешкають люди, які нібито не вакцинувалися від COVID-19.
Про це йдеться у Telegram-каналі "Одеса info".
Так, в одному з багатоквартирних будинків вирішили "позначити" житло, де мешкають невакциновані. Невідомі написали крейдою просто на дверях, що у цій квартирі немає людей, які зробили щеплення.
Хто та навіщо вирішив писати про вакцинацію інших на дверях квартир - наразі невідомо.
Нагадаємо, в Одеській області за минулу добу виявили 901 новий випадок захворювання на COVID-19, 76 людей померли від ускладнень та 982 пацієнти одужали.
Як зазначають в МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:
- захворіли 217 152 людини,
- одужали 162 844 пацієнти,
- померли 4 675 громадян.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 15 листопада зафіксовано 10 802 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 442 людини, 11 219 пацієнтів одужало.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.