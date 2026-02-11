В Одесі почав працювати підземний навчальний хаб для курсантів, створений за проєктом Метінвесту: репортаж

Реклама

Хаб розташований під землею та повністю адаптований для навчання в умовах війни. У ньому обладнано три аудиторії загальною площею близько 100 квадратних метрів. Приміщення мають світло, опалення, вентиляцію та мультимедійне обладнання, що дозволяє проводити повноцінні лекції й групові заняття навіть під час ракетної небезпеки.

Меблі в аудиторіях мобільні: за потреби простір швидко трансформують для практичних занять або розміщення людей під час тривалих тривог. У разі серйозної загрози в укритті можуть одночасно перебувати до 150 курсантів. Також у хабі є санвузол і додаткові приміщення зі складними ліжками: там можуть переночувати до 70 осіб.

За словами військових викладачів і курсантів, ключовою перевагою хабу є відчуття безпеки, без якого неможливо зосередитися на навчанні. Особливо це важливо для тих, хто опановує технічне обслуговування військової техніки та незабаром застосовуватиме ці знання безпосередньо на фронті.

Реклама

Сталевий модуль повністю автономний, але може з’єднуватися з основною будівлею спеціальними сталевими переходами. Це знижує ризики для людей у разі обвалу наземних конструкцій. Крім того, такі укриття не потребують тривалого класичного будівництва: модулі виготовляють на заводах і швидко монтують на місці.

Реалізували проєкт за участі компанії Метінвест Ріната Ахметова, в рамках ініціативи «Сталевий фронт». Зараз будівництво орієнтоване передусім на потреби військових, але у перспективі «Сталева мрія» може бути масштабована для шкіл і дитячих садків, щоб забезпечити безпечне навчання цивільних під час війни.

Як відомо, Метінвест збудував два підземних госпіталі на передовій: будівництво другого шпиталю, виконаного за стандартами NATO Role 2, закінчилося у минулому році, а перший підземний шпиталь вже допоміг врятувати понад 6 000 військових. Також Метінвест розробив проєкт цивільного сталевого бункера «Цитадель»: перший такий уже звели у Бородянці.