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В Одесі показали українське аеротаксі: наразі планують польоти за одним маршрутом (фото)

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© Telegram / Одесса Сейчас
© Telegram / Одесса Сейчас
© Telegram / Одесса Сейчас
© Telegram / Одесса Сейчас
© Telegram / Одесса Сейчас

Чотиримісний літак бізнес-класу розвиває швидкість до 300 км/год.

Виготовлені на Одеському авіаційному заводі літаки мають намір використовувати як повітряне таксі. 

Про це повідомляє Telegram-канал “Одесса Сейчас”.

Як стало відомо під час презентації, наразі заплановано лише один маршрут - з Одеси до Києва та у зворотному напрямку. Двомоторний 4-місний літак бізнес-класу доставить пасажирів до столиці всього за 2 години. Його максимальна швидкість – до 300 км/год.

Вартість послуги такого повітряного таксі становитиме для одного пасажира $300-400 в обидві сторони.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував появу національного авіаперевізника в Україні вже цього року.

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