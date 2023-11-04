В Одесі поліцейські навідались до дівчат, які зневажливо говорили про Україну у відеострімі

Нацполіція прийшла до дівчат, які прославляли РФ під час ефіру у соцмережі.

В Одесі правоохоронці провели обшуки за місцем проживання дівчат, які у ніч проти 4 листопада під час відеостріму, висловлювали проросійські наративи.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції Одеської області.

Співробітники Нацполіції Одещини натрапили на запис відео з пропагандою проросійського характеру під час моніторингу Інтернет-мережі.

За місцем їх мешкання були проведені обшуки. В обох громадянок вилучили мобільні телефони. Зараз з ними працюють слідчі.

Крім того, під час обшуку за місцем мешкання однієї з дівчат поліцейські виявили полімерний пакетик з рослинною речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс.

Одна з дівчат пояснила правоохоронцям, що хотіла таким чином зібрати лайки на стрімі.

"Ну не розуміла, не подумала, п'яні були", - заявила фігурантка.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

"Подію кваліфіковано як пропаганда війни та розпочато кримінальне провадження. За цей злочин передбачене покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у США біженка з України жорстоко побила 3-річного сина (відео).

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