В Одесі поліцейський організував мережу борделів для іноземців (фото)

В Одесі викрили мережу борделів для іноземних громадян.

В Одесі викрили мережу борделіві, яку організував місцевий співробітник поліції для іноземців. Правоохоронці викрили працівника поліції та його шістьох спільників, які налагодили в центрі міста роботу мережі із шести салонів інтимних послуг.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними ДБР, правоохоронець використовував своє службове становище для прикриття незаконного бізнесу. Разом зі спільниками він залучив до роботи в салонах понад 20 жінок віком від 18 до 45 років.

"Орієнтувалася мережа переважно на іноземців. Вартість послуг становила від 500 доларів за ніч, а щомісяця прибутки організаторів нелегального бізнесу становили понад 30 тисяч доларів", - йдеться у повідомленні.

Затриманий організатор борделя в Одесі.

Гроші за бордельний бізнес в Одесі.

Наркотики, знайдені в борделі Одеси.

Наразі правоохоронцю та іншим учасникам угрупування повідомлено про підозру у сутенерстві та створенні й утримання місць розпусти, вчинені з метою наживи, організованою групою (ч. 2 ст. 302 КК України, ч. 3 ст. 303 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення правоохоронця від посади.

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