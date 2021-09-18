В Одесі поліцейський проскочив на заборонений сигнал світлофора й у ДТП спричинив смерть іншого водія

В Одесі поліцейський проскочив на заборонений сигнал світлофора й у ДТП спричинив смерть іншого водія

Розслідуванням аварії займається ДБР.

В Одесі працівник поліції на "Мазді" вирішив проскочити на заборонений сигнал світлофора і протаранив на перехресті легковик KIA.

Про це 18 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Удар був такої сили, що його 66-річний водій загинув на місці. 25-річного копа з травмою голови та груднини забрала "швидка". Також медики провели експертизу на наявність алкоголю в крові, тож слідчі чекають на її результати.

За фактом смертельної ДТП слідство веде Державне бюро розслідувань.

Новини України: в Одесі поліцейський проскочив на червоне світло і протаранив легковик

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