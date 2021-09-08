В Одесі поліція знайшла батьків, які лупцювали свою дитину: як їх покарали 

Пара пояснила, що дитина не слухалася, тому застосували силу.
В Одеській області притягнули до відповідальності жінку та її співмешканця, які напередодні знущалися над маленькою дитиною.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Після того, як відео зі знущаннями над малюком потрапило до Мережі, правоохоронці почали розслідування.
Відео, на якому дорослі біля під’їзду будинку та у ліфті б’ють маленького хлопчика, правоохоронці виявили під час моніторингу Мережі.
Правопорушниками виявилися 25-річна мати дитини та її 30-річний співмешканець. Свій вчинок вони пояснили тим, що малюк, якому не виповнилося і двох років, не слухався.
Співробітники ювенальної превенції провели з чоловіком та жінкою профілактичну бесіду та склали на них протоколи за ч. 1 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаэмо, у ЖМ "Райдужний" під Одесою на камери відеоспостереження потрапила сімейна пара, яка жорстоко поводилася зі своєю дитиною. Після того, як відео потрапило до Мережі, батьків почали розшукувати поліція і служба у справах дітей.