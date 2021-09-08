В Одесі поліція знайшла батьків, які лупцювали свою дитину: як їх покарали

В Одесі поліція знайшла батьків, які лупцювали свою дитину: як їх покарали

Пара пояснила, що дитина не слухалася, тому застосували силу.

В Одеській області притягнули до відповідальності жінку та її співмешканця, які напередодні знущалися над маленькою дитиною.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

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Після того, як відео зі знущаннями над малюком потрапило до Мережі, правоохоронці почали розслідування.

Відео, на якому дорослі біля під’їзду будинку та у ліфті б’ють маленького хлопчика, правоохоронці виявили під час моніторингу Мережі.

Правопорушниками виявилися 25-річна мати дитини та її 30-річний співмешканець. Свій вчинок вони пояснили тим, що малюк, якому не виповнилося і двох років, не слухався.

Співробітники ювенальної превенції провели з чоловіком та жінкою профілактичну бесіду та склали на них протоколи за ч. 1 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаэмо, у ЖМ "Райдужний" під Одесою на камери відеоспостереження потрапила сімейна пара, яка жорстоко поводилася зі своєю дитиною. Після того, як відео потрапило до Мережі, батьків почали розшукувати поліція і служба у справах дітей.

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