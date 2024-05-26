В Одесі попрощалися із 4-річною Златою, яку смертельно поранила Росія 29 квітня (фото)

Дитина дістала поранення 29 квітня, коли окупанти вдарили по місту балістичною ракетою, убивши ще 7 людей.
Унаслідок атаки РФ на Одесу 29 квітня від завданих травм у лікарні померла маленька Злата. Сьогодні, 26 травня, місто попрощалося із 4-річною дівчинкою.
Про це повідомляють видання "Українська правда" та фотокореспондентка "Укрінформу".
"Не одягайте темне, ми прощаємося з ангелочком", — написав тато Злати В'ячеслав.
Про це йшлося в його дописі перед прощанням з дівчинкою. Він опублікував у соцмережах відео із закликом не одягати на похорон чорні речі, адже донечка не любила цей колір.
Злату госпіталізували у дуже важкому стані. Майже місяць лікарі боролися за її життя. На жаль, після операції на серці і коми дівчинка померла.
"Хочу попросити вас, аби ви не одягали темне, тому що ми прощаємося з ангелочком, ангел — білий", — написав тато В'ячеслав.
Нагадаємо, маленька Злата постраждала внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня. Дівчинці було всього 4,5 роки.
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