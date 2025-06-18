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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Одесі посадовці міськради розкрали гроші на поховання військових (фото)

Ділки привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Одесі посадовці міськради розкрали гроші на поховання військових (фото)

Посадовці міськради розкрали гроші на поховання військових / © СБУ

В Одесі викрили посадовців міської ради, які розкрали майже 50% бюджетних коштів, виділених на поховання українських воїнів.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

За матеріалами справи, за яку взялися співробітники СБУ та Нацполіції, учасники одеської оборудки привласнювали майже 50% грошей, які призначалися для родичів українських полеглих бійців і безкоштовного для них поховання воїнів.

«Як встановило розслідування, до схеми причетні посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці. Злочинний механізм полягав у тому, що учасники оборудки укладали договори за завищеними цінами, а отриману „різницю“ розподіляли між собою», — йдеться у повідомленні СБУ.

В Одесі викрили посадовців міської ради / © СБУ

В Одесі викрили посадовців міської ради / © СБУ

Як діяли розкрадачі

Шахраї розкрали понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.

В Одесі викрили посадовців міської ради / © СБУ

В Одесі викрили посадовців міської ради / © СБУ

Правоохоронці повідомили організаторам та учасникам схеми про підозру за ч⁠ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану в особливо великих розмірах або організованою групою).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше агенти ГРУ РФ підірвали авто ЗСУ. В Харківській області, контррозвідка СБУ викрила групу агентів РФ, які діяли на замовлення російської розвідки — їх затримали під час підготовки нового вибуху.

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