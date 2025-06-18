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В Одесі посадовці міськради розкрали гроші на поховання військових (фото)
Ділки привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.
В Одесі викрили посадовців міської ради, які розкрали майже 50% бюджетних коштів, виділених на поховання українських воїнів.
Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.
За матеріалами справи, за яку взялися співробітники СБУ та Нацполіції, учасники одеської оборудки привласнювали майже 50% грошей, які призначалися для родичів українських полеглих бійців і безкоштовного для них поховання воїнів.
«Як встановило розслідування, до схеми причетні посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці. Злочинний механізм полягав у тому, що учасники оборудки укладали договори за завищеними цінами, а отриману „різницю“ розподіляли між собою», — йдеться у повідомленні СБУ.
Як діяли розкрадачі
Шахраї розкрали понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.
Правоохоронці повідомили організаторам та учасникам схеми про підозру за чч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану в особливо великих розмірах або організованою групою).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше агенти ГРУ РФ підірвали авто ЗСУ. В Харківській області, контррозвідка СБУ викрила групу агентів РФ, які діяли на замовлення російської розвідки — їх затримали під час підготовки нового вибуху.