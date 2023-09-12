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В Одесі посеред ринку чоловік на очах у людей зарізав собаку: "Йому кричали, що ви робите?" (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В Одесі посеред ринку чоловік на очах у людей зарізав собаку: "Йому кричали, що ви робите?" (фото)

Собака / Ілюстративне фото / Фото: Pexels

Тварину не вдалося врятувати.

В Одесі просто посеред ринку чоловік зарізав собаку. За словами очевидців, тварина, ймовірно, мала власників ы нічого поганого не зробила живодеру.

Про це повідомили в поліції Одеської області та зоозахисниця Ольга Золотай

Зоозахисниця розповіла, що тварина нікого не зачіпала і просто собі йшла. Тоді на собаку напав чоловік. Він перерізав йому горло і пішов далі. Все це відбувалось на очах у відвідувачів ринку, які кричали нападникові не вчиняти так.

"На очах у людей! Він просто проходив повз чийогось собаку, що йшов, узяв його і перерізав горло. З першого разу не вийшло - і він пройшовся вдруге. Йому кричала дівчина: "Що ви робите?". Він просто жбурнув собаку вбік, витер ніж об себе і пішов", - написала активістка. 

Ольга Золотай повідомила, що вона одразу прибігла на місце та відвезла собаку до ветеринара, проте тварина загинула. Активістка зазначила, що їй уже відома особа живодера і вона з цього приводу звернулася до поліції. 

Вбитий в Одесі собака / Фото: Ольга Золотай / ©
Вбитий в Одесі собака / Фото: Ольга Золотай

У поліції Одеської області додали, що інцидент стався ввечері, 11 вересня, на вулиці Героїв Крут у Хаджибейському районі Одеси. 

"Попередньо встановлено, що невідомий чоловік завдав декілька ударів ножем в область шиї тварини. А коли перехожі намагались зупинити протиправні дії зловмисника, той утік. Від отриманих травм собака помер", - йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція цієї статті передбачає до 3 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, помер собака, який постраждав від російського обстрілу в Сумах.

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Дата публікації
Перегляди
1048
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