В Одесі посеред вулиці вбили чоловіка - подробиці
На Фонтанській дорозі в Одесі вбили людину просто посеред вулиці.
На Фонтанській дорозі в Одесі 9 грудня близько 18:00 відбулась стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік.
Про це йдеться у повідомленні головного управління поліції в Одеській області.
«На жаль, потерпілий загинув на місці події. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», — йдеться у повідомленні.
