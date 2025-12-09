В Одесі посеред вулиці вбили чоловіка - подробиці

Поліція / © Поліція Одеської області

Реклама

На Фонтанській дорозі в Одесі 9 грудня близько 18:00 відбулась стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік.

Про це йдеться у повідомленні головного управління поліції в Одеській області.

«На жаль, потерпілий загинув на місці події. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Сумах під час стрілянини постраждали дві неповнолітні дівчини.