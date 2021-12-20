В Одесі посеред зими зацвіла калина з неймовірним запахом (фото)

В Одесі посеред зими зацвіла калина з неймовірним запахом (фото)

Як зазначається, кущ калини є зимовоквітучим різновидом.

В Одесі просто посеред зими зацвіла калина. Біло-рожеві квіти на кущі з’явилися саме на День Святого Миколая.

Про це повідомили у Facebook працівники Ботанічного саду імені І. Мечникова.

Як зазначається, кущ калини виявився зимовоквітучим різновидом. Він може цвісти у різні моменти протягом зими.

У саду кажуть що на це впливає температура навколишнього середовища. З настанням холодів квітування припиняється та поновлюється вже після морозів.

Ботанічний сад ОНУ імені І.І.Мечникова

"Запах у цього виду калини неймовірний: тонкий, з солодкими нотками", — зазначають працівники саду.

Ботанічний сад ОНУ імені І.І.Мечникова

Нагадаємо, від 15 грудня розпочали роботу ярмарки з продажу легальних натуральних ялинок. Вони будуть відкриті до 31 грудня у всіх районах Києва. Організаторами ярмарків виступають комунальні підприємства Міський магазин, Володимирський ринок та Житній ринок.

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