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В Одесі пожежники рятують людей з вогняної пастки після атаки Росії (відео)
У ніч проти 19 липня 2025 року Одеса зазнала масованої атаки
У ніч проти 19 липня 2025 року Одесу атакували російські ударні безпілотники - понад 20 БпЛА заходило на місто з різних боків.
Про це інформує мер Одеси Геннадій Труханов у повідомленні у соцмережах.
Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Палає житлова багатоповерхівка, рятувальники рятують людей з вогняної пастки.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки