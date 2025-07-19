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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
419
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1 хв

В Одесі пожежники рятують людей з вогняної пастки після атаки Росії (відео)

У ніч проти 19 липня 2025 року Одеса зазнала масованої атаки

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

У ніч проти 19 липня 2025 року Одесу атакували російські ударні безпілотники - понад 20 БпЛА заходило на місто з різних боків.

Про це інформує мер Одеси Геннадій Труханов у повідомленні у соцмережах.

© із соцмереж

Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Палає житлова багатоповерхівка, рятувальники рятують людей з вогняної пастки.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки

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